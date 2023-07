RANDO PIZZA Place de l’église Peyre en Aubrac, 20 juillet 2023, Peyre en Aubrac.

Peyre en Aubrac,Lozère

Du sport et une bonne pizza !

C’est ce que l’office de tourisme Aubrac Lozérien vous propose au mois de Juillet et Août au départ de St Sauveur de Peyre.

Après la visite des alentours de St Sauveur de Peyre grâce à une boucle de 8km, dégustez une p….

2023-07-20 fin : 2023-07-20 22:30:00. EUR.

Place de l’église Saint Sauveur de Peyre

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie



Sport and pizza!

That’s what the Aubrac Lozérien tourist office is offering in July and August, starting from St Sauveur de Peyre.

After visiting the surrounding area of St Sauveur de Peyre on an 8km loop, enjoy a delicious p…

¡Deporte y buena pizza!

Eso es lo que propone la oficina de turismo de Aubrac Lozérien en julio y agosto, con salida desde St Sauveur de Peyre.

Tras visitar los alrededores de St Sauveur de Peyre en un bucle de 8 km, disfrute de una pizza…

Sport und eine gute Pizza!

Das ist es, was Ihnen das Tourismusbüro Aubrac Lozérien im Juli und August von St Sauveur de Peyre aus anbietet.

Nach der Besichtigung der Umgebung von St Sauveur de Peyre auf einem 8 km langen Rundweg können Sie eine P…

Mise à jour le 2023-07-05 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien