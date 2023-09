Ciné Débat » C’est Normal » un film de Fredéric Touchard place de l’Eglise Persac, 28 octobre 2023, Persac.

Persac,Vienne

Normal ? Pas normal ?Où se situe la frontière ? Tourné avec les adhérents d’un GEM destiné à des personnes confrontées à des difficultés psychologiques), le film interroge les notions de normalité.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 23:00:00. .

place de l’Eglise

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Normal? Where do we draw the line? Shot with members of a GEM for people with psychological difficulties), the film questions notions of normality

¿Normal? ¿Dónde está el límite? Rodada con miembros de un GEM para personas con problemas psicológicos, la película explora las nociones de normalidad

Was ist normal? Wo liegt die Grenze? Der Film wurde mit Mitgliedern einer GEM (Gesellschaft für Menschen mit psychologischen Problemen) gedreht und hinterfragt die Begriffe « normal » und « unnormal »

Mise à jour le 2023-09-16 par ACAP