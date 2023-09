Cet évènement est passé Rencontre et dédicace avec Danièle Delord Place de l’église Perpezac-le-Noir Catégories d’Évènement: Corrèze

Perpezac-le-Noir Rencontre et dédicace avec Danièle Delord Place de l’église Perpezac-le-Noir, 16 septembre 2023, Perpezac-le-Noir. Rencontre et dédicace avec Danièle Delord Samedi 16 septembre, 10h00 Place de l’église Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous au parc de l’église. Rencontre et dédicace avec l’autrice Danièle Delord, à l’occasion de la sortie de son livre « Maisons, terres et familles à Perpezac-Le-Noir ». Place de l’église 19410 Perpezac-Le-Noir Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 84 95 66 http://vezereardoise.canalblog.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

