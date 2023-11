MARCHÉ DE NOËL Place de l’Église Pannecé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pannecé MARCHÉ DE NOËL Place de l’Église Pannecé, 25 novembre 2023, Pannecé. Pannecé,Loire-Atlantique Le marché de Noël de Pannecé se déroule le samedi 25 novembre !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Place de l’Église

Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Pannecé’s Christmas market takes place on Saturday, November 25! El mercado navideño de Pannecé se celebra el sábado 25 de noviembre Der Weihnachtsmarkt in Pannecé findet am Samstag, den 25. November statt! Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pannecé Autres Lieu Place de l'Église Adresse Place de l'Église Ville Pannecé Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place de l'Église Pannecé latitude longitude 47.48536;-1.23945

Place de l'Église Pannecé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pannece/