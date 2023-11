Marché mensuel de Pailhès Place de l’église Pailhès, 1 octobre 2023, Pailhès.

Pailhès,Ariège

Marché de producteurs locaux, le troisième vendredi du mois.

2023-10-01 17:00:00 fin : 2023-04-30 21:00:00. .

Place de l’église

Pailhès 09130 Ariège Occitanie



Local farmers’ market, third Friday of the month

Mercado agrícola local, tercer viernes de cada mes

Markt mit lokalen Erzeugern, jeden dritten Freitag im Monat

