Marché de Pageas Place de l’Eglise Pageas, 8 octobre 2023, Pageas.

Pageas,Haute-Vienne

La commune de Pageas vous donne rendez-vous un dimanche sur deux pour faire le plein de bons produits locaux. Buvette et dégustation sur place, avec la participation des associations communales. N’oubliez pas votre panier !.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Place de l’Eglise

Pageas 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every other Sunday, the commune of Pageas invites you to fill up on delicious local produce. Refreshments and tastings on site, with the participation of local associations. Don’t forget your basket!

Cada segundo domingo, el municipio de Pageas le invita a saciarse con deliciosos productos locales. Refrescos y degustaciones in situ, con la participación de asociaciones locales. ¡No olvide su cesta!

Die Gemeinde Pageas lädt Sie jeden zweiten Sonntag ein, um sich mit guten lokalen Produkten einzudecken. Getränke und Verkostungen vor Ort, mit Beteiligung der Gemeindeverbände. Vergessen Sie Ihren Einkaufskorb nicht!

Mise à jour le 2023-05-16 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus