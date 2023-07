Marché de Pageas Place de l’Eglise Pageas, 30 juillet 2023, Pageas.

Pageas,Haute-Vienne

La commune de Pageas vous donne rendez-vous un dimanche sur deux pour faire le plein de bons produits locaux. Buvette et dégustation sur place, avec la participation des associations communales. Prochains rendez-vous : 13 et 27 août, 10 et 24 septembre, 8 octobre..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 17:00:00. .

Place de l’Eglise

Pageas 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every other Sunday, the commune of Pageas invites you to fill up on delicious local produce. Refreshments and tastings on site, with the participation of local associations. Next dates: August 13 and 27, September 10 and 24, October 8.

Cada segundo domingo, el municipio de Pageas le invita a saciarse con deliciosos productos locales. Refrescos y degustaciones in situ, con la participación de asociaciones locales. Próximas fechas: 13 y 27 de agosto, 10 y 24 de septiembre, 8 de octubre.

Die Gemeinde Pageas lädt Sie jeden zweiten Sonntag ein, um sich mit guten lokalen Produkten einzudecken. Getränke und Kostproben vor Ort, mit Beteiligung der Gemeindevereine. Nächste Termine: 13. und 27. August, 10. und 24. September, 8. Oktober.

Mise à jour le 2023-05-16 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus