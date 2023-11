RAND’OUPIA Place de l’église. Oupia, 1 décembre 2023, Oupia.

Oupia,Hérault

Rand’Oupia : La serre d’oupia coté sud-ouest

5,5km – dénivelé notable- 1h30 de marche

Randonnée organisée par Carreaux Sans Frontières (adhésion annuelle 10 €). Les non-adhérents sont les bienvenus.

2023-12-03

Place de l’église.

Oupia 34210 Hérault Occitanie



Rand’Oupia offers you its « summer » series

Meeting point at the church square at 6:30 am. Then, together, we will decide the itinerary according to the color of the sky and our moods.

Walk organized by Carreaux Sans Frontières (annual membership 10 €). Non-members are welcome

Rand?Oupia con un paseo por el pueblo, organizado por Susan Sharratt.

Paseo organizado por Carreaux Sans Frontières (afiliación anual: 10 euros). Se admiten no socios

Rand?Oupia mit Spaziergang um das Dorf, organisiert von Susan Sharratt.

Wanderung organisiert von Carreaux Sans Frontières (Jahresmitgliedschaft 10 ?). Nicht-Mitglieder sind willkommen

