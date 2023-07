Vide greniers et marché artisanal Place de l’église Orgnac-sur-Vézère, 3 septembre 2023, Orgnac-sur-Vézère.

Orgnac-sur-Vézère,Corrèze

Buvette et restauration sur place.

De 9h à 17h – inscriptions au 06 82 38 92 09.

Place de l’église

Orgnac-sur-Vézère 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Refreshments and catering on site.

From 9am to 5pm – registration on 06 82 38 92 09

Refrescos y comida in situ.

De 9.00 a 17.00 horas – inscripción en el 06 82 38 92 09

Getränke und Speisen vor Ort.

Von 9h bis 17h – Anmeldungen unter 06 82 38 92 09

