Soirée du Patrimoine de Gâtine Place de l’église Notre-Dame Ardin, 14 août 2023, Ardin.

Ardin,Deux-Sèvres

Lundi 14 août 2023 à 21h, sur la place de l’église Notre-Dame,

Spectacle musical avec « Cariba y amigos » groupe latino qui allie

musique cubaine, salsa, et musique d’Amérique latine. Restauration possible sur place,

réservations au 05 49 16 49 54.

Renseignements auprès des mairies des villages concernés et sur www.soirees-patrimoine-gatine.fr.

2023-08-14 fin : 2023-08-14 . EUR.

Place de l’église Notre-Dame

Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Monday, August 14, 2023, 9pm, Notre-Dame church square,

Musical show with « Cariba y amigos », a Latino group that combines

cuban, salsa and Latin American music. Catering available on site,

reservations on 05 49 16 49 54.

For further information, contact your local village council or visit www.soirees-patrimoine-gatine.fr

Lunes 14 de agosto de 2023 a las 21:00 h, en la plaza frente a la iglesia de Notre-Dame,

Espectáculo musical con « Cariba y amigos », un grupo latino que combina la

música cubana, salsa y música latinoamericana. Catering disponible in situ,

reservas en el 05 49 16 49 54.

Para más información, póngase en contacto con los ayuntamientos de los pueblos interesados o visite www.soirees-patrimoine-gatine.fr

Montag, den 14. August 2023, um 21 Uhr auf dem Platz vor der Marienkirche,

Musikalisches Spektakel mit « Cariba y amigos », einer Latino-Gruppe, die

kubanische Musik, Salsa und lateinamerikanische Musik. Verpflegung vor Ort möglich,

reservierungen unter 05 49 16 49 54.

Informationen bei den Rathäusern der betroffenen Dörfer und auf www.soirees-patrimoine-gatine.fr

Mise à jour le 2023-06-28 par CC Val de Gâtine