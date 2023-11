VISITE GUIDÉE DE NÉZIGNAN-L’EVÊQUE Place de l’Église Nézignan-l’Évêque, 7 décembre 2023, Nézignan-l'Évêque.

Nézignan-l’Évêque,Hérault

Ancienne résidence d’été des évêques d’Agde, le village s’est développé autour de la butte de l’ancien château détruit en 1759. Cette visite guidée vous permettra de découvrir le patrimoine de ce village où résidaient de nombreux tailleurs de pierre..

2023-12-07 14:00:00

Place de l’Église

Nézignan-l’Évêque 34120 Hérault Occitanie



Former summer residence of the bishops of Agde, the village developed around the mound of the old castle destroyed in 1759. This guided tour will allow you to discover the heritage of this village where many stonemasons lived.

Antigua residencia de verano de los obispos de Agde, el pueblo se desarrolló en torno al montículo del antiguo castillo destruido en 1759. Esta visita guiada le permitirá descubrir el patrimonio de este pueblo donde vivieron muchos canteros.

Das Dorf war die ehemalige Sommerresidenz der Bischöfe von Agde und entwickelte sich um den Hügel des alten Schlosses, das 1759 zerstört wurde. Auf dieser geführten Tour lernen Sie das Erbe dieses Dorfes kennen, in dem viele Steinmetze wohnten.

