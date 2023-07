Visite guidée du Château de Nexon Place de l’église Nexon, 1 août 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Sur la route Richard Cœur de Lion, le château de Nexon est un site incontournable par la richesse de son histoire et les traces de son passé équestre. De la création du haras au XVI° siècle à l’arrivée du cirque d’Annie Fratellini dans les 70’s, ne manquez pas cette visite ! Réservation obligatoire..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 11:30:00. EUR.

Place de l’église

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the Richard C?ur de Lion road, the Château de Nexon is a site not to be missed for its rich history and traces of its equestrian past. From the creation of the stud farm in the 16th century to the arrival of Annie Fratellini’s circus in the 70’s, don’t miss this visit! Reservations required.

En la carretera Richard Cœur de Lion, el castillo de Nexon es un lugar ineludible por su rica historia y las huellas de su pasado ecuestre. Desde la creación de la yeguada en el siglo XVI hasta la llegada del circo de Annie Fratellini en los años 70, ¡no se pierda esta visita! Imprescindible reservar.

Auf der Route Richard C?ur de Lion ist das Schloss von Nexon aufgrund seiner reichen Geschichte und der Spuren seiner reiterlichen Vergangenheit ein unumgänglicher Ort. Von der Gründung des Gestüts im 16. Jahrhundert bis zur Ankunft des Zirkus von Annie Fratellini in den 70er Jahren: Lassen Sie sich diese Besichtigung nicht entgehen! Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus