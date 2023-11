Rallython place de l’église Neuvic-Entier, 16 décembre 2023, Neuvic-Entier.

Neuvic-Entier,Haute-Vienne

Parcours de 4 kms sur route fermée.

Venez vivre l’expérience d’un copilote à bord de véhicules de compétition;

L’intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon.

Buvette et restauration sur place

Réservation souhaitable..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

place de l’église

Neuvic-Entier 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



4 km course on closed road.

Experience what it’s like to be a co-driver in a competition vehicle;

All profits will be donated to the Telethon.

Refreshments and catering on site

Reservations essential.

Recorrido de 4 kilómetros en carretera cerrada.

Ven y experimenta lo que es ser copiloto en un coche de competición;

Todos los beneficios se donarán al Teletón.

Refrescos y catering in situ

Imprescindible reservar.

4 km lange Strecke auf gesperrter Straße.

Erleben Sie die Erfahrung eines Beifahrers an Bord von Rennfahrzeugen;

Der gesamte Erlös wird an den Telethon gespendet.

Getränke und Speisen vor Ort

Reservierung erwünscht.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Briance Combade