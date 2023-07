Marché des Producteurs de Pays Place de l’église Narrosse, 28 juillet 2023, Narrosse.

Narrosse,Landes

Sur ce marché festif, retrouvez vos producteurs, et découvrez leurs produits et leur savoir-faire. Possibilité de manger sur place les produits achetés. Pensez à apporter vos sacs, cabas, couverts, assiettes, verres réutilisables et boîtes de conservation !.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 23:00:00. .

Place de l’église

Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



On this festive market, meet your producers, and discover their products and their know-how. Possibility to eat on the spot the bought products. Remember to bring your bags, tote bags, cutlery, plates, reusable glasses and storage boxes!

En este mercado festivo, conozca a sus productores y descubra sus productos y su saber hacer. Podrá comer in situ los productos que compre. ¡No olvide traer sus bolsas, bolsas de la compra, cubiertos, platos, vasos reutilizables y cajas de almacenaje!

Auf diesem festlichen Markt können Sie Ihre Produzenten wiederfinden und ihre Produkte und ihr Know-how entdecken. Es besteht die Möglichkeit, die gekauften Produkte vor Ort zu essen. Denken Sie daran, Ihre Taschen, Einkaufstaschen, Besteck, Teller, wiederverwendbare Gläser und Vorratsdosen mitzubringen!

Mise à jour le 2023-06-19 par OT Grand Dax