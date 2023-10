Exposition – Buste, résine, émail Place de l’Église Nantiat, 2 novembre 2023, Nantiat.

Nantiat,Haute-Vienne

Partez à la rencontre de deux artistes, 2 univers différents. Charlotte Bercut vous propose des objets et bijoux en émail et Alain Mandon dévoilera des bustes et autres sculptures de résine..

2023-11-02 fin : 2023-12-30 . EUR.

Place de l’Église

Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Meet two artists from 2 different worlds. Charlotte Bercut offers enamel objects and jewelry, while Alain Mandon unveils busts and other resin sculptures.

Conozca a dos artistas de dos mundos diferentes. Charlotte Bercut mostrará objetos esmaltados y joyas, mientras que Alain Mandon desvelará bustos y otras esculturas de resina.

Lernen Sie zwei Künstler aus zwei verschiedenen Welten kennen. Charlotte Bercut bietet Ihnen Objekte und Schmuck aus Emaille an und Alain Mandon enthüllt Büsten und andere Skulpturen aus Kunstharz.

