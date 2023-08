Exposition – Le Limousin, quand la peinture flirte avec la photo Place de l’Église Nantiat, 9 septembre 2023, Nantiat.

Nantiat,Haute-Vienne

Découvrez une nouvelle exposition alliant 2 artistes, 2 univers pour un même sujet : Le Limousin. Yulia Vinogradova au pinceau et Dominique Perinaud derrière son appareil vous invitent à redécouvrir les paysages de notre région. Entrée gratuite, ouvert à tous. Horaires d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi 15h-18h, mercredi et samedi 10h-12h/13h30-17h30..

2023-09-09 fin : 2023-10-27 . EUR.

Place de l’Église

Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover a new exhibition combining 2 artists, 2 worlds for the same subject: Limousin. Yulia Vinogradova with her brush and Dominique Perinaud behind her camera invite you to rediscover the landscapes of our region. Free admission, open to all. Opening hours: Tuesday, Thursday and Friday 3pm-6pm, Wednesday and Saturday 10am-12pm/13.30pm-5.30pm.

Descubra una nueva exposición que combina 2 artistas, 2 mundos para un mismo tema: el Lemosín. Yulia Vinogradova con su pincel y Dominique Perinaud tras su cámara le invitan a redescubrir los paisajes de nuestra región. Entrada gratuita, abierta a todos. Horario: martes, jueves y viernes de 15.00 a 18.00 h, miércoles y sábado de 10.00 a 12.00 h/13.30 a 17.30 h.

Entdecken Sie eine neue Ausstellung, die zwei Künstler und zwei Welten zu einem Thema vereint: das Limousin. Yulia Vinogradova mit dem Pinsel und Dominique Perinaud hinter seiner Kamera laden Sie dazu ein, die Landschaften unserer Region neu zu entdecken. Eintritt frei, offen für alle. Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag und Freitag 15:00-18:00 Uhr, Mittwoch und Samstag 10:00-12:00 Uhr/13:30-17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Monts du Limousin