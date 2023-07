Balade avec un Greeter – Patrimoine du bourg et alentours proches Place de l’Église Nantiat, 8 août 2023, Nantiat.

Nantiat,Haute-Vienne

Venez en visiteur, partez en ami ! Dans le cadre du programme des visites estivales avec nos Greeters, suivez Jean-Jacques, la mémoire vivante de la commune. Il recueille depuis des décennies souvenirs, photographies et documents sur son lieu de naissance. Mais ce qu’il aime avant tout, c’est partager ses connaissances et ses découvertes avec les touristes et les locaux qu’il accueille avec plaisir chaque été lors de ses visites. Dans l’église, Jean-Jacques dévoile la signification de vitraux rares consacrés à des victimes de la Première Guerre Mondiale. RDV devant l’église. Inscription obligatoire..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 17:30:00. EUR.

Place de l’Église

Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come as a visitor, leave as a friend! As part of our program of summer visits with our Greeters, follow Jean-Jacques, the commune’s living memory. For decades, he’s been collecting memories, photographs and documents about his birthplace. But what he loves most of all is sharing his knowledge and discoveries with tourists and locals alike, whom he gladly welcomes on his summer visits. In the church, Jean-Jacques reveals the significance of rare stained-glass windows dedicated to victims of the First World War. RDV in front of the church. Registration required.

Venga como visitante y váyase como amigo Como parte del programa de visitas de verano con nuestros Greeters, siga a Jean-Jacques, la memoria viva de la ciudad. Lleva décadas recopilando recuerdos, fotografías y documentos sobre su ciudad natal. Pero lo que más le gusta es compartir sus conocimientos y descubrimientos con los turistas y lugareños que recibe cada verano en sus visitas. En la iglesia, Jean-Jacques revela el significado de unas vidrieras poco comunes dedicadas a las víctimas de la Primera Guerra Mundial. RDV delante de la iglesia. Inscripción obligatoria.

Kommen Sie als Besucher, gehen Sie als Freund! Im Rahmen des Programms der Sommerbesuche mit unseren Greetern folgen Sie Jean-Jacques, dem lebenden Gedächtnis der Gemeinde. Seit Jahrzehnten sammelt er Erinnerungen, Fotografien und Dokumente über seinen Geburtsort. Am liebsten teilt er sein Wissen und seine Entdeckungen jedoch mit Touristen und Einheimischen, die er jeden Sommer bei seinen Besuchen mit Freude empfängt. In der Kirche enthüllt Jean-Jacques die Bedeutung seltener Kirchenfenster, die den Opfern des Ersten Weltkriegs gewidmet sind. RDV vor der Kirche. Anmeldung erforderlich.

