Marché de Nancras Place de l’église Nancras, 1 janvier 2023, Nancras.

Nancras,Charente-Maritime

Sur le marché de Nancras, au coeur du village, les marchands présents :

-Vendeur de légumes, fruits, œufs

-Vente de fleurs

-Tricot et retouches couture

-Affûteur rémouleur : couteaux, scies, ciseaux, trancheuses, outils de jardin (un vendredi sur 2).

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place de l’église

Nancras 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



On the market of Nancras, in the heart of the village, the merchants present :

-Seller of vegetables, fruits, eggs

-Sale of flowers

-Knitting and sewing retouching

-Sharpener grinder: knives, saws, scissors, slicers, garden tools (one Friday out of 2)

En el mercado de Nancras, en el corazón del pueblo, los mercaderes presentan :

-Vendedores de verduras, frutas y huevos

-Venta de flores

-Modificaciones de punto y costura

-Afilador: cuchillos, sierras, tijeras, cortadoras, herramientas de jardín (cada dos viernes)

Auf dem Markt von Nancras, im Herzen des Dorfes, sind folgende Händler vertreten:

-Verkäufer von Gemüse, Obst, Eiern

-Verkauf von Blumen

-Strickwaren und Änderung von Nähten

-Scherenschleifer: Messer, Sägen, Scheren, Grabenfräsen, Gartengeräte (jeden zweiten Freitag)

Mise à jour le 2023-06-09 par Communauté de communes Coeur de Saintonge