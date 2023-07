MARCHÉ DE PRODUCTEURS Place de l’Eglise Moutiers-sur-le-Lay, 14 juillet 2023, Moutiers-sur-le-Lay.

Moutiers-sur-le-Lay,Vendée

Marché festif le 14 juillet dans le bourg de Moutiers-sur-le-Lay. Marché de producteurs de pays..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 22:00:00. .

Place de l’Eglise

Moutiers-sur-le-Lay 85320 Vendée Pays de la Loire



Festive market on July 14 in the town of Moutiers-sur-le-Lay. Local producers’ market.

Mercado festivo el 14 de julio en el pueblo de Moutiers-sur-le-Lay. Mercado de productores locales.

Festlicher Markt am 14. Juli in der Ortschaft Moutiers-sur-le-Lay. Markt mit Erzeugern aus dem Land.

Mise à jour le 2023-07-08 par Vendée Expansion