Le Noël des Indépendants Place de l’Église Moumour, 17 décembre 2023, Moumour.

Moumour,Pyrénées-Atlantiques

Le 17 décembre à la salle des fêtes de Moumour, retrouvez tout au long de la journée :

– Visite du Père Noël et séance photo de 15h30 à 17h30

– Maquillage toute la journée

– Restauration sur place.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Place de l’Église Salle des fêtes

Moumour 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On December 17 at the Moumour village hall, you’ll find all day long :

– Santa Claus visit and photo session from 3:30 to 5:30 p.m

– Face painting all day long

– Catering on site

El 17 de diciembre, en el ayuntamiento de Moumour, podrá pasar todo el día con :

– Visita de Papá Noel y sesión de fotos de 15.30 a 17.30 h

– Pintacaras durante todo el día

– Catering in situ

Am 17. Dezember findet in der Festhalle von Moumour den ganzen Tag über ein Weihnachtsfest statt:

– Besuch des Weihnachtsmanns und Fotoshooting von 15:30 bis 17:30 Uhr

– Schminken den ganzen Tag über

– Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn