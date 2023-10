LA ROUTE DES CRÈCHES À MORHANGE Place de l’église Morhange, 27 novembre 2023, Morhange.

Morhange,Moselle

Très belle crèche « classique » sur une surface d’environ 4 x 3 mètres avec éclairage (minuterie avec pièce de monnaie), mise en place dans l’aile droite de l’église classée Monument Historique du 15ème siècle.. Tout public

Vendredi 2023-11-27 08:00:00 fin : 2024-01-15 18:00:00. 0 EUR.

Place de l’église Église Saint-Pierre et Saint-Paul

Morhange 57340 Moselle Grand Est



Beautiful « classic » crib on a surface of approx. 4 x 3 meters with lighting (coin timer), set up in the right wing of the listed 15th-century church.

Una hermosa cuna « clásica » de aproximadamente 4 x 3 metros, con iluminación temporizada que funciona con monedas, situada en el ala derecha de la iglesia del siglo XV, declarada Monumento Histórico.

Sehr schöne « klassische » Krippe auf einer Fläche von ca. 4 x 3 Metern mit Beleuchtung (Zeitschaltuhr mit Münze), die im rechten Flügel der denkmalgeschützten Kirche aus dem 15. Jahrhundert aufgestellt wurde.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE