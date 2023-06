Animation « Autour de l’école » Place de l’église Montrol-Sénard, 16 juillet 2023, Montrol-Sénard.

Montrol-Sénard,Haute-Vienne

Venez (re) faire la dictée du certificat d’études et la dictée de Bernard Pivot..

Place de l’église

Montrol-Sénard 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and do (or re-do) the dictation for the Certificat d’Etudes and the Bernard Pivot dictation.

Ven a hacer (o rehacer) el dictado del Certificat d’Etudes y el dictado Bernard Pivot.

Kommen Sie und schreiben Sie (wieder) das Diktat des Schulabschlusszeugnisses und das Diktat von Bernard Pivot.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT Pays du Haut Limousin