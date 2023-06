Domaine Natter Place de L’Eglise Montigny, 30 juin 2023, Montigny.

Montigny,Cher

A proximité des châteaux de la Loire, c’est au cœur du Berry, dans le bucolique village de Montigny, situé entre Sancerre et Bourges, que Cécile et Henry Natter fondent, en 1974, ce domaine viticole, situé le plus au Sud-Ouest de l’appellation..

Place de L’Eglise

Montigny 18250 Cher Centre-Val de Loire



Close to the chateaux of the Loire Valley, it is in the heart of Berry, in the bucolic village of Montigny, located between Sancerre and Bourges, that Cécile and Henry Natter founded, in 1974, this vineyard estate, the most south-western of the appellation.

Cerca de los castillos del Loira, es en el corazón de la región de Berry, en el bucólico pueblo de Montigny, situado entre Sancerre y Bourges, donde Cécile y Henry Natter fundaron en 1974 esta finca vinícola, situada en la parte suroeste de la denominación.

In der Nähe der Loire-Schlösser, im Herzen des Berry, in dem idyllischen Dorf Montigny, das zwischen Sancerre und Bourges liegt, gründeten Cécile und Henry Natter 1974 dieses Weingut, das am südwestlichsten der Appellation liegt.

