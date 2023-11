Exposition de sculptures Place de l’Église Montaut, 18 novembre 2023, Montaut.

Montaut,Pyrénées-Atlantiques

Deux colombes façonnées dans du tilleul, les ailes déployées, sont prêtes à s’envoler. Une des dernières sculptures de Christian Delacoux résume bien son exposition : ici, vous trouverez des sculptures de bois et de bronze tout en rondeur qui cohabitent avec harmonie. Un univers qui fait du bien à l’âme, à découvrir à l’occasion de portes ouvertes.

Vous pourrez tomber nez à nez avec un quatuor de lutins qui se réchauffe autour d’une bougie, ou sur un arbre rempli d’oiseaux de couleurs différentes, qui forment presque un bouquet. Dans les vitrines de l’artiste, les animaux des Pyrénées occupent également une place importante. Depuis des années, Christian Delacoux est ainsi inspiré par l’ours, présent sous différentes formes : un ourson assis, un autre marchant à pas de loup, tandis qu’un adulte, plus massif, se gratte négligemment l’oreille..

2023-11-18 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Place de l’Église

Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Two doves fashioned from limewood, wings outstretched, are ready to take flight. One of Christian Delacoux?s latest sculptures sums up his exhibition: here, you?ll find round sculptures in wood and bronze that coexist in harmony. A world that’s good for the soul, to be discovered at an open house.

You may come face to face with a quartet of elves warming themselves around a candle, or a tree filled with birds of different colors, almost forming a bouquet. Animals from the Pyrenees also feature prominently in the artist?s showcases. For years, Christian Delacoux has been inspired by the bear, present in various forms: a sitting cub, another walking at a wolf?s pace, while a more massive adult scratches his ear carelessly.

Dos palomas talladas en madera de tilo, con las alas desplegadas, están listas para alzar el vuelo. Una de las últimas esculturas de Christian Delacoux resume bien su exposición: aquí encontrará esculturas redondeadas de madera y bronce que conviven en armonía. Es un mundo bueno para el alma, que merece la pena descubrir en una jornada de puertas abiertas.

Podrá encontrarse cara a cara con un cuarteto de duendes que se calientan alrededor de una vela, o un árbol lleno de pájaros de diferentes colores, casi formando un ramillete. Los animales de los Pirineos también ocupan un lugar destacado en las vitrinas del artista. Desde hace años, Christian Delacoux se inspira en el oso, que aparece en diversas formas: un osezno sentado, otro caminando a paso de lobo, mientras un adulto más corpulento se rasca la oreja despreocupadamente.

Zwei aus Lindenholz geformte Tauben mit ausgebreiteten Flügeln sind bereit, sich in die Lüfte zu schwingen. Eine der neuesten Skulpturen von Christian Delacoux fasst seine Ausstellung gut zusammen: Hier finden Sie runde Skulpturen aus Holz und Bronze, die harmonisch zusammenleben. Ein Universum, das der Seele gut tut, das Sie bei einem Tag der offenen Tür entdecken können.

Sie können Nase an Nase mit einem Quartett von Kobolden stoßen, die sich an einer Kerze wärmen, oder auf einem Baum voller Vögel in verschiedenen Farben, die fast einen Strauß bilden. In den Schaufenstern des Künstlers nehmen auch die Tiere der Pyrenäen einen wichtigen Platz ein. Seit Jahren lässt sich Christian Delacoux von Bären inspirieren, die in verschiedenen Formen auftreten: ein sitzendes Bärenjunges, ein anderes, das im Stechschritt geht, und ein ausgewachsenes, massiveres Tier, das sich nachlässig am Ohr kratzt.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay