Promenade d’écoute « L’autre chemin » Place de l’église Monsures Catégories d’évènement: Monsures

Somme

Promenade d’écoute « L’autre chemin » Place de l’église, 9 octobre 2022, Monsures. Promenade d’écoute « L’autre chemin » Dimanche 9 octobre, 10h30 Place de l’église

Nombre de places limité, accès gratuit sur réservation

Été culturel 2022 Place de l’église 80160 Monsures Monsures 80160 Somme Hauts-de-France L’autre chemin, une promenade d’écoute proposée par Phonotopie. Prendre le temps d’entendre la Coulée verte, découvrir une œuvre sonore créée pour le lieu. Durée: environ 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-09T10:30:00+02:00

2022-10-09T12:00:00+02:00 ©Phonotopie

Détails Catégories d’évènement: Monsures, Somme Autres Lieu Place de l'église Adresse 80160 Monsures Ville Monsures lieuville Place de l'église Monsures Departement Somme

Place de l'église Monsures Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monsures/

Promenade d’écoute « L’autre chemin » Place de l’église 2022-10-09 was last modified: by Promenade d’écoute « L’autre chemin » Place de l’église Place de l'église 9 octobre 2022 Monsures Place de l'église Monsures

Monsures Somme