Marche Festive et Gourmande de Noël Place de l’Eglise Monistrol-sur-Loire, 15 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Fan de marche, adepte de la marche nordique ou passionné de course à pied, tout est permis ! Une marche de Noël festive à partager en famille, entre amis ou avec vos collaborateurs

UN HABIT DE PERE NOEL OFFERT POUR LES 1000 PREMIERS INSCRITS.

2023-12-15 19:00:00 fin : 2023-12-15 . .

Place de l’Eglise

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Whether you’re a fan of walking, Nordic walking or running, anything goes! A festive Christmas walk to share with family, friends or colleagues

A FREE SANTA CLAUS SUIT FOR THE FIRST 1000 REGISTRANTS

Tanto si es aficionado al senderismo, a la marcha nórdica o un corredor entusiasta, ¡todo vale! Un paseo navideño festivo para compartir con la familia, los amigos o los compañeros de trabajo

UN TRAJE DE PAPÁ NOEL GRATIS PARA LOS 1000 PRIMEROS PARTICIPANTES

Ob Walking-Fan, Nordic-Walking-Anhänger oder passionierter Läufer – alles ist erlaubt! Eine festliche Weihnachtswanderung, die Sie mit der Familie, mit Freunden oder mit Ihren Mitarbeitern teilen können

EIN WEIHNACHTSMANNGEWAND ALS GESCHENK FÜR DIE ERSTEN 1000 ANGEMELDETEN TEILNEHMER

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron