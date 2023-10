Marché de Noël Place de l’Eglise Meymac, 9 décembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Venez flâner dans le centre historique de Meymac à l’occasion du 23ème Marché de Noël. Comme chaque année, artisans et producteurs seront présents durant le week-end pour faire découvrir leur savoir-faire et leurs produits ; poterie décors de table, bijoux, jouets en bois, produits locaux, fromage, foie gras, miel, chocolats, vin chaud, champagne… sans oublier la présence du Père Noël sur les deux jours..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Place de l’Eglise

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and stroll through the historic center of Meymac for the 23rd Christmas Market. As every year, craftsmen and producers will be present during the weekend to make discover their know-how and their products; pottery, table decorations, jewels, wooden toys, local products, cheese, foie gras, honey, chocolates, mulled wine, champagne… without forgetting the presence of Santa Claus on both days.

Ven a pasear por el centro histórico de Meymac para asistir al 23º Mercado de Navidad. Como cada año, los artesanos y productores estarán presentes durante el fin de semana para mostrar su saber hacer y sus productos; cerámica, adornos de mesa, joyas, juguetes de madera, productos locales, queso, foie gras, miel, chocolates, vino caliente, champán… sin olvidar la presencia de Papá Noel los dos días.

Schlendern Sie anlässlich des 23. Weihnachtsmarkts durch das historische Zentrum von Meymac. Wie jedes Jahr werden Handwerker und Produzenten das ganze Wochenende über anwesend sein, um ihr Können und ihre Produkte zu präsentieren: Töpferwaren, Tischdekorationen, Schmuck, Holzspielzeug, lokale Produkte, Käse, Foie Gras, Honig, Schokolade, Glühwein, Champagner? und nicht zu vergessen die Anwesenheit des Weihnachtsmannes an beiden Tagen.

