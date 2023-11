Récital « Noëls anciens » à l’orgue Place de l’Église Meymac, 9 décembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Dans le cadre du Marché de Noël de Meymac, Anne Guerrand, organiste, propose un récital d’orgue sur le thème « Noëls anciens »

Gratuit sans réservation.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the Meymac Christmas Market, organist Anne Guerrand offers an organ recital on the theme of « Old Christmas »

Free without reservation

En el marco del mercado navideño de Meymac, la organista Anne Guerrand ofrecerá un recital de órgano sobre el tema « Vieja Navidad »

Gratuito sin reserva

Im Rahmen des Weihnachtsmarkts von Meymac bietet die Organistin Anne Guerrand ein Orgelkonzert zum Thema « Noëls anciens » an

Kostenlos ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze