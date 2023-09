Fête de la Saint-Léger Place de l’Église Meymac, 1 octobre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Le comité d’animation Animey organise la traditionnelle fête de la Saint-Léger avec au programme, dès 10h Serge Conjad et sa rosalie, à 11h et 16h spectacle « Mister Crobs le Magicien ». A 14h30 concert Bècaflor (musique celtique et swing). Pressoir à pommes artisanal, pensez à apporter vos bouteilles !.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 17:00:00. .

Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Animey entertainment committee organizes the traditional St. Léger festival, with a program starting at 10 a.m. with Serge Conjad and his rosalie, and at 11 a.m. and 4 p.m. with « Mister Crobs le Magicien ». At 2.30pm, a concert by Bècaflor (Celtic and swing music). Bring your own apple press!

El comité de animación de Animey organiza la tradicional fiesta de Saint Léger, con un programa que comienza a las 10h con Serge Conjad y su rosalía, y a las 11h y 16h con un espectáculo del « Mister Crobs el Mago ». A las 14.30 h, concierto de Bècaflor (música celta y swing). Prensa artesanal de manzanas, ¡no olvide traer sus botellas!

Das Animationskomitee Animey organisiert das traditionelle Sankt-Leger-Fest. Auf dem Programm stehen ab 10 Uhr Serge Conjad und seine Rosalie, um 11 und 16 Uhr Show « Mister Crobs der Zauberer ». Um 14.30 Uhr Konzert Bècaflor (keltische Musik und Swing). Handwerkliche Apfelpresse, denken Sie daran, Ihre Flaschen mitzubringen!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze