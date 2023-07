Marché festifs Animations Place de l’église Meymac, 5 juillet 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Comme chaque été, le Collectif Dynamique Meymacois vous invite aux Marchés de Producteurs de Pays, pour venir découvrir sur place nos produits locaux, du terroir et tout ceci en dégustant ces produits achetés sur le marché..

2023-07-05 fin : 2023-08-30 . .

Place de l’église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Like every summer, the Collectif Dynamique Meymacois invites you to the « Marchés de Producteurs de Pays », to come and discover our local products, and all this while tasting these products bought on the market.

Como cada verano, el Colectivo Dinámico Meymacois le invita a los « Marchés de Producteurs de Pays », donde podrá venir a descubrir nuestros productos locales y degustar los productos que compre en el mercado.

Wie jeden Sommer lädt Sie das Collectif Dynamique Meymacois zu den « Marchés de Producteurs de Pays » ein, um vor Ort unsere lokalen, regionalen Produkte zu entdecken und all dies bei einer Kostprobe dieser auf dem Markt gekauften Produkte.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze