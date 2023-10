Happy Halloween Place de l’église Ménétréol-sur-Sauldre, 31 octobre 2023, Ménétréol-sur-Sauldre.

Ménétréol-sur-Sauldre,Cher

Les enfants, munis de leur plus beau déguisement, sont conviés à une balade d’Halloween pour collecter les bonbons..

Place de l’église

Ménétréol-sur-Sauldre 18700 Cher Centre-Val de Loire



Children, dressed in their best costumes, are invited on a Halloween stroll to collect candy.

Vestidos con sus mejores disfraces, los niños son invitados a un paseo de Halloween para recoger caramelos.

Die Kinder werden in ihren schönsten Verkleidungen zu einem Halloween-Spaziergang eingeladen, um Süßigkeiten zu sammeln.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE