Mon jardin, ma ville fête le printemps ! Place de l’Église Mazé-Milon Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mazé-Milon

Mon jardin, ma ville fête le printemps ! Place de l’Église, 14 mai 2023, Mazé-Milon. Mon jardin, ma ville fête le printemps ! Dimanche 14 mai, 09h00 Place de l’Église Entrée libre – Réservation au 0241806131 uniquement pour le spectacle de 11h à la Médiathèque La Bulle Comme chaque année, la commune de Mazé-Milon vous invite à un temps fort autour de la nature et de l’environnement. Économies de ressources, recyclage, biodiversité et paysages seront au coeur de cet événement à travers des espaces d’informations, mais aussi des ateliers, un spectacle et l’incontournable Science Tour des Petits Débrouillards ! Place de l’Église place de l’Église 49630 Mazé Mazé-Milon 49630 Mazé Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@maze-milon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241806131 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T13:00:00+02:00

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T13:00:00+02:00 Jardin Environnement ©Les petits débrouillards

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Mazé-Milon Autres Lieu Place de l'Église Adresse place de l'Église 49630 Mazé Ville Mazé-Milon Departement Maine-et-Loire Age max 99 Lieu Ville Place de l'Église Mazé-Milon

Place de l'Église Mazé-Milon Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maze-milon/

Mon jardin, ma ville fête le printemps ! Place de l’Église 2023-05-14 was last modified: by Mon jardin, ma ville fête le printemps ! Place de l’Église Place de l'Église 14 mai 2023 Mazé-Milon Place de l'Église Mazé-Milon

Mazé-Milon Maine-et-Loire