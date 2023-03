Fête de la musique Place de l’église Maussane-les-Alpilles Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-06-21 – 2023-06-21

Bouches-du-Rhône . A partir de 19h – Place Laugier de Monblan



Scène ouverte à 20h30 pour tous : musiciens et chanteurs, amateurs ou professionnels.



Soirée animée par DJ Michaël.

