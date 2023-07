LE P’TIT MARCHÉ DES CÔTES Place de l’Église Marieulles, 1 septembre 2023, Marieulles.

Marieulles,Moselle

Le rendez-vous du goût et de la qualité, en direct des producteurs des Côtes au fil des saisons. Tout public

Vendredi 2023-09-01 16:30:00 fin : 2023-09-01 19:00:00. 0 EUR.

Place de l’Église

Marieulles 57420 Moselle Grand Est



A meeting place for taste and quality, direct from the producers of the Côtes region as the seasons go by

Un lugar de encuentro para el gusto y la calidad, directamente de los productores de Côtes según las estaciones

Der Treffpunkt für Geschmack und Qualität, direkt von den Erzeugern der Côtes im Laufe der Jahreszeiten

