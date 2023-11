Noël au Village Place de l’Église Marcilly-en-Villette, 10 décembre 2023, Marcilly-en-Villette.

Marcilly-en-Villette,Loiret

Noël au Village de Marcilly-en-Villette aux Portes de Sologne début décembre.

En famille, entre amis ou en duo..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Place de l’Église

Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire



Christmas at the Village de Marcilly-en-Villette aux Portes de Sologne in early December.

With family, friends or as a duo.

Navidad en el pueblo de Marcilly-en-Villette, en Portes de Sologne, a principios de diciembre.

En familia, con amigos o a dúo.

Weihnachten im Club-Resort Marcilly-en-Villette an den Toren der Sologne Anfang Dezember.

Mit der Familie, mit Freunden oder zu zweit.

