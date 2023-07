MARCHÉ DE PRODUCTEURS Place de l’église Maillezais Catégories d’Évènement: Maillezais

Vendée MARCHÉ DE PRODUCTEURS Place de l’église Maillezais, 21 juillet 2023, Maillezais. Maillezais,Vendée Faîtes vos courses !.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 23:00:00. .

Place de l’église

Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire



Go shopping! ¡Haga sus compras! Kaufe ein! Mise à jour le 2023-07-14 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Maillezais, Vendée Autres Lieu Place de l'église Adresse Place de l'église Ville Maillezais Departement Vendée Lieu Ville Place de l'église Maillezais

Place de l'église Maillezais Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maillezais/