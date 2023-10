Visit’Ô Lim – Atelier pour les enfants de fabrication de confitures Place de l’église Mailhac-sur-Benaize, 3 novembre 2023, Mailhac-sur-Benaize.

Mailhac-sur-Benaize,Haute-Vienne

Clarisse vous dévoilera tous les secrets de la fabrication de la confiture et vous fera participer à sa réalisation : pelage des fruits, pesage, cuisson, mise en bocaux, étiquetage et dégustation ! Chaque enfant emportera sa fabrication. A partir de 5 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Inscription obligatoire..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 16:00:00. EUR.

Place de l’église

Mailhac-sur-Benaize 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Clarisse will reveal all the secrets of jam-making, and let you take part in the process: peeling the fruit, weighing, cooking, jarring, labeling and tasting! Each child can take his or her own jam home with them. Ages 5 and up. Children must be accompanied by an adult. Registration required.

Clarisse le revelará todos los secretos de la elaboración de mermeladas y le hará participar en el proceso: pelar la fruta, pesarla, cocinarla, envasarla, etiquetarla y degustarla Los niños podrán llevarse su propia mermelada a casa. Para niños a partir de 5 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Inscripción obligatoria.

Clarisse weiht Sie in alle Geheimnisse der Konfitürenherstellung ein und lässt Sie an der Herstellung teilhaben: Schälen der Früchte, Wiegen, Kochen, Abfüllen in Gläser, Etikettieren und Verkosten! Jedes Kind nimmt seine Herstellung mit nach Hause. Ab einem Alter von 5 Jahren. Die Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Anmeldung erforderlich.

