La Fête de la Musique revient à Magny le Hongre ! Place de l’Église Magny-le-Hongre, 21 juin 2023, Magny-le-Hongre.

CETTE ANNÉE, POUR CÉLÉBRER LA MUSIQUE, MAGNY LE HONGRE ET FILE7 S’ASSOCIENT !

Retrouvez le mercredi 21 juin, sur la place de l’Église et sur le parvis de File7, de nombreux artistes qui vous feront découvrir leur style. Venez danser et faire la fête !

Au programme de la place de l’Église : Captain Croche, Magny Seventy , Les Enchanteurs, Phita, Strangers, Les Voisines, Creepy.

Sur le parvis de File7 vous retrouverez l’Ecole de Musique d’Esbly, Arteca, The Wolf You Feed, The New Band, Travel, You Last Monday.

Pour l’occasion, File7 organise une grande braderie dès 18h. Vous pourrez y retrouver un large nombre de produits à vendre, qui touchent au monde de la musique. Si vous souhaitez vendre, inscrivez-vous en ligne en tant que particulier ou professionnel.

Rendez-vous dès 18h, le centre de ville de Magny le Hongre sera animé par ces concerts gratuits tout au long de la soirée !

Place de l'Église Place de l'église Magny le hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©Magnylehongre