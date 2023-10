Marché de Noël de Magné Place de l’église Magné Catégories d’Évènement: Magné

Vienne Marché de Noël de Magné Place de l’église Magné, 25 novembre 2023, Magné. Magné,Vienne Marché de Noël organisé par l’APE de Magné.

Tartiflette + Buvette

Maquillage + poneys

Ateliers enfants (gâteaux + objets noël)

ANimations

Entrée libre..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Place de l’église

Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market organized by the APE de Magné.

Tartiflette + refreshments

Face painting + ponies

Children’s workshops (cakes + christmas items)

Entertainment

Free admission. Mercado de Navidad organizado por la APE de Magné.

Tartiflette + refrescos

Pintura de caras + ponis

Talleres infantiles (pasteles + artículos navideños)

Animación

Entrada gratuita. Weihnachtsmarkt, organisiert von der EV Magné.

Tartiflette + Getränkeausschank

Schminken + Ponys

Workshops für Kinder (Kuchen + Weihnachtsartikel)

ANimationen

