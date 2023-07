Théâtre d’improvisation à Magné Place de l’Eglise Magné, 4 juillet 2023, Magné.

Magné,Deux-Sèvres

Chaque mardi du mois de juillet, ainsi que le mardi 1er août, la « Guilde de l’improbable » organise des matchs amicaux avec différentes troupes d’improvisations.

20h30, Place de l’Eglise à Magné.

Gratuit..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 . EUR.

Place de l’Eglise Rue de l’Église

Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every Tuesday in July, as well as Tuesday August 1, the « Guilde de l’improbable » organizes friendly matches with various improvisation troupes.

8.30pm, Place de l’Eglise, Magné.

Free admission.

Todos los martes de julio, así como el martes 1 de agosto, la « Guilde de l’improbable » organiza partidos amistosos con diferentes grupos de improvisación.

20.30 h, Place de l’Eglise, Magné.

Entrada gratuita.

Jeden Dienstag im Juli sowie am Dienstag, dem 1. August, organisiert die « Gilde des Unwahrscheinlichen » Freundschaftsspiele mit verschiedenen Improvisationstruppen.

20.30 Uhr, Place de l’Eglise in Magné.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Niort Marais Poitevin