FÊTE NATIONALE AUX MOUTIERS-EN-RETZ Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz

FÊTE NATIONALE AUX MOUTIERS-EN-RETZ samedi 13 juillet 2024.

La grande fête de l’été, un rendez-vous incontournable aux Moutiers-en-Retz : bal populaire, fanfare, retraite aux flambeaux…

Une occasion de se retrouver en famille ou entre amis, de profiter de la musique, de la danse et des festivités. La grande fête du 13 juillet est une tradition locale qui existe depuis de nombreuses années. Elle est un symbole de la joie et de la convivialité qui caractérisent les habitants des Moutiers-en-Retz.

Un programme riche et varié :

à partir de 19h : manège, auto-tamponneuses, trampolines géants pour enfants et stands forains sur la place de l’église.

19h à 21h : vente de lampions pour la retraite en flambeaux, place de l’église.

21h : bal populaire sur la place de l’église.

22h : retraite aux flambeaux jusqu’à la plage du Pré-Vincent, accompagnée par la fanfare de Bourgneuf.

22h30 : illuminations des épis et spectacle nocturne à la plage du Pré-Vincent.

23h : retour sur la place et reprise du concert sur la place de l’église !

Voici nos conseils pour bien organiser votre venue aux Moutiers-en-Retz :

pour que vos enfants participent à la retraite aux flambeaux, pensez à venir tôt pour récupérer des lampions !

privilégiez les déplacements à pied ou à vélo.

si vous venez en voiture, vous pouvez stationner sur les parkings situés rue des Lutins (à proximité de la bibliothèque), rue des feux follets (à proximité de l’école).

si vous venez avec des enfants, pensez à les équiper d’un casque anti-bruit pour le concert.

Ce qu’en pense les participants :

« Nous avons passé une soirée formidable à la fête du 13 juillet aux Moutiers-en-Retz. Le concert de la fanfare était très bon, la retraite aux flambeaux était très belle, et le spectacle très sympa. Nous recommandons vivement cette fête à tous ceux qui veulent passer une soirée festive et conviviale. »

« La grande fête du 13 juillet est une tradition incontournable aux Moutiers-en-Retz. C’est l’occasion de se retrouver en famille, et de profiter d’une soirée pleine de musique, de danse et de festivités. Nous avons hâte de la retrouver l’année prochaine ! »

La grande fête du 13 juillet aux Moutiers-en-Retz est un évenement qui ravira petits et grands.

Place de l’Eglise Madame

