MARCHÉ ALIMENTAIRE DES MOUTIERS-EN-RETZ Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz, samedi 8 juin 2024.

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 08:00:00

fin : 2024-06-08 12:30:00

En plein coeur du village des Moutiers-en-Retz, flânez sur ce marché authentique, typique et convivial !

Pour votre plus grand plaisir, la place principale se transforme et se pare de mille couleurs et odeurs. Petit marché en hiver, le marché s’agrandit pour la période estivale !

Vous y trouverez à la belle saison :

fruits et légumes,

brioches,

huîtres,

crustacés,

fromages,

crêpes et galettes,

bijoux,

vêtements…



Place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



