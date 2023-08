Journées Européennes du Patrimoine : Église Saint-Oradoux Place de l’Église Lupersat, 16 septembre 2023, Lupersat.

Lupersat,Creuse

Découvrez une église du XIe siècle

Après des destructions dues aux invasions, aux incendies par la foudre, l’église du XIe fut restaurée aux XVe, XVIIe siècles sans dénaturer sa forme d’origine de style roman limousin. En forme de croix latine simple à chœur rectangulaire, croisillons droits sans chapelle adventice. Dédiée à saint Oradoux, elle présente des chapiteaux sculptés aux scènes réalistes, parfois assez crues.

La construction de l’église de Lupersat fut lancée au XIe siècle. Dédiée à saint Oradoux (saint martyr dont les reliques sont conservées dans l’église) elle est de style roman classique en croix latine. Quelques siècles plus tard (1288) elle sera le siège de l’archiprêtré de Combraille..

Place de l’Église

Discover an 11th-century church

After being destroyed by invasions and lightning strikes, the 11th-century church was restored in the 15th and 17th centuries without altering its original Limousin Romanesque form. In the form of a simple Latin cross with a rectangular choir and straight crosspieces, with no adventitia chapel. Dedicated to Saint Oradoux, it features sculpted capitals with realistic, sometimes rather crude scenes.

Construction of the Lupersat church began in the 11th century. Dedicated to Saint Oradoux (a martyred saint whose relics are preserved in the church), it is built in the classical Romanesque Latin cross style. A few centuries later (1288), it became the seat of the Combraille archpriesthood.

Descubra una iglesia del siglo XI

Tras la destrucción causada por invasiones y rayos, la iglesia del siglo XI fue restaurada en los siglos XV y XVII sin alterar su forma original en estilo románico lemosín. Tiene forma de cruz latina simple con coro rectangular y cruceros rectos sin capilla adventicia. Dedicada a San Oradoux, presenta capiteles esculpidos con escenas realistas, a veces bastante toscas.

La iglesia de Lupersat comenzó a construirse en el siglo XI. Dedicada a San Oradoux (santo mártir cuyas reliquias se conservan en la iglesia), está construida en estilo románico clásico de cruz latina. Algunos siglos más tarde (1288), se convirtió en la sede del arciprestazgo de Combraille.

Entdecken Sie eine Kirche aus dem 11

Nach Zerstörungen durch Invasionen und Bränden durch Blitzschlag wurde die Kirche aus dem 11. Jahrhundert im 15. und 17. Jahrhundert restauriert, ohne ihre ursprüngliche Form im Stil der Limousinromanik zu verfälschen. Sie hat die Form eines einfachen lateinischen Kreuzes mit rechteckigem Chor und geraden Kreuzbalken ohne Adventivkapelle. Sie ist dem Heiligen Oradoux gewidmet und weist geschnitzte Kapitelle mit realistischen, manchmal recht rohen Szenen auf.

Der Bau der Kirche von Lupersat wurde im 11. Jahrhundert begonnen. Sie ist dem heiligen Oradoux (einem heiligen Märtyrer, dessen Reliquien in der Kirche aufbewahrt werden) gewidmet und wurde im klassisch-romanischen Stil mit lateinischem Kreuz erbaut. Einige Jahrhunderte später (1288) wurde sie zum Sitz des Erzpriestertums von Combraille.

