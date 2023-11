Marché de Noël Place de l’Eglise Lucq-de-Béarn Catégories d’Évènement: Lucq-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques Marché de Noël Place de l’Eglise Lucq-de-Béarn, 16 décembre 2023, Lucq-de-Béarn. Lucq-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques Présence de nombreux artisans de producteurs. Animation musicale.

Photos avec le Père Noël..

Place de l’Eglise

Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Numerous craftsmen and producers present. Musical entertainment.

Photos with Santa Claus. Numerosos artesanos y productores. Animación musical.

Fotos con Papá Noel. Präsenz zahlreicher Handwerker von Produzenten. Musikalische Unterhaltung.

