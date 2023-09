BALADE GREETERS : À LA RENCONTRE DES MÉTIERS D’AUTREFOIS AUTOUR DU CHANVRE AVEC MARIE-PAULE Place de l’église Lucé-sous-Ballon, 12 septembre 2023, Lucé-sous-Ballon.

Lucé-sous-Ballon,Sarthe

Le chanvre est une plante qui a façonné les paysages du Saosnois, mais aussi celui de villages ou villes comme Mamers..

2023-09-12 fin : 2023-09-12 12:00:00. .

Place de l’église

Lucé-sous-Ballon 72290 Sarthe Pays de la Loire



Hemp is a plant that has shaped the landscapes of the Saosnois region, but also that of villages and towns like Mamers.

El cáñamo es una planta que ha modelado el paisaje de la región de Saosnois, pero también el de pueblos y ciudades como Mamers.

Hanf ist eine Pflanze, die die Landschaft des Saosnois, aber auch die von Dörfern oder Städten wie Mamers geprägt hat.

Mise à jour le 2023-04-25 par eSPRIT Pays de la Loire