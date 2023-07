A la découverte des chants d’oiseaux Place de l’église Luant, 12 juillet 2023, Luant.

Luant,Indre

Animation à faire en famille, à partir de 5 ans pour une initiation aux chants d’oiseaux..

Place de l’église

Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire



Animation to be done in family, from 5 years old for an initiation to the songs of birds.

Una introducción al canto de los pájaros para familias a partir de 5 años.

Animation für die ganze Familie, ab 5 Jahren für eine Einführung in die Vogelstimmen.

Mise à jour le 2023-07-01 par ADT INDRE