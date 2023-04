Marché Hebdomadaire Place de l’église, 1 janvier 2023, Loriol-sur-Drôme.

Faîtes une halte gourmande et découvrez les produits de notre région et le centre ancien de Loriol-sur-Drôme. Une demi douzaine d’exposants vous proposerons leurs produits..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place de l’église

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Make a gourmet stop and discover the products of our region and the old center of Loriol-sur-Drôme. Half a dozen exhibitors will propose you their products.

Haga una pausa gastronómica y descubra los productos de nuestra región y el centro histórico de Loriol-sur-Drôme. Media docena de expositores le ofrecerán sus productos.

Machen Sie eine Schlemmerpause und entdecken Sie die Produkte unserer Region und das alte Zentrum von Loriol-sur-Drôme. Ein halbes Dutzend Aussteller bieten Ihnen ihre Produkte an.

Mise à jour le 2020-04-20 par Office de Tourisme du Val de Drôme