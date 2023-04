Marché hebdomadaire de Longes Place de l’Eglise Longes Catégories d’Évènement: LONGES

Rhône

Marché hebdomadaire de Longes Place de l’Eglise, 1 janvier 2023, Longes. Fromages de chèvre et de vache, épicerie, charcuterie, viande..

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place de l’Eglise

Longes 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Goat and cow cheeses, groceries, cold cuts, meat. Queso de cabra y de vaca, comestibles, embutidos, carne. Ziegen- und Kuhmilchkäse, Lebensmittel, Wurstwaren, Fleisch. Mise à jour le 2021-10-29 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération

Détails Catégories d’Évènement: LONGES, Rhône Autres Lieu Place de l'Eglise Adresse Place de l'Eglise Ville Longes Departement Rhône Tarif Lieu Ville Place de l'Eglise Longes

Place de l'Eglise Longes Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longes/

Marché hebdomadaire de Longes Place de l’Eglise 2023-01-01 was last modified: by Marché hebdomadaire de Longes Place de l’Eglise Place de l'Eglise 1 janvier 2023 Place de l'Eglise Longes

Longes Rhône