L’ÉTRANGE NOËL DE LIX’SCÈNES Place de l’Église Lixing-lès-Rouhling, 16 décembre 2023, Lixing-lès-Rouhling.

Lixing-lès-Rouhling,Moselle

Tu as envie de passer une soirée conviviale avant les fêtes de fin d’année ? Alors viens à L’étrange Noël de Lix’scénes.

Au programme :

– PROKOP ( Folk – Rock / Strasbourg ) :

« Après un premier album en 2020, Prokop se lance dans la superproduction sous forme d’un triple album. Et le défi est majeur, puisque après avoir consacré son essai antérieur à reprendre des chansons traditionnelles, il y défend pas moins de vingt-huit compositions personnelles.

Originaire d’Angleterre, il maîtrise parfaitement son choix anglophone avec sa voix envoûtante, et célèbre avec un bonheur communicatif un folk proche du blues et de la country, tour à tour dépouillé et nostalgique, ou nerveux et enlevé, sa guitare et son harmonica étant finalement relayés par des orchestrations délicates et variées avec percussions, harmonium, piano, banjo et accordéon. »

Possibilité de se restaurer sur place.. Tout public

Samedi 2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. 0 EUR.

Place de l’Église Sous chapiteau

Lixing-lès-Rouhling 57520 Moselle Grand Est



Feel like spending a convivial evening before the festive season? Then come to L’étrange Noël de Lix’scénes.

On the program:

– PROKOP ( Folk – Rock / Strasbourg ) :

« After a debut album in 2020, Prokop is now embarking on a blockbuster triple album. And the challenge is a major one, since after devoting his previous attempt to covering traditional songs, he now defends no less than twenty-eight personal compositions.

A native of England, he perfectly masters his choice of English with his bewitching voice, and celebrates with infectious joy a folk close to blues and country, by turns stripped and nostalgic, or nervous and lively, his guitar and harmonica finally being relayed by delicate and varied orchestrations with percussion, harmonium, piano, banjo and accordion. »

Catering available on site.

¿Quiere pasar una velada divertida antes de las fiestas? Entonces venga a L’étrange Noël de Lix’scénes.

En el programa:

– PROKOP ( Folk – Rock / Estrasburgo ) :

« Después de un álbum de debut en 2020, Prokop se embarca en una superproducción en forma de triple álbum. Y se trata de un reto importante, ya que tras dedicar su anterior esfuerzo a versionar canciones tradicionales, ahora defiende nada menos que veintiocho composiciones propias.

Originario de Inglaterra, domina a la perfección el inglés con su voz hechizante, y celebra con una alegría contagiosa un folk cercano al blues y al country, por turnos despojado y nostálgico, o nervioso y animado, siendo su guitarra y su armónica finalmente relevadas por orquestaciones delicadas y variadas con percusión, armonio, piano, banjo y acordeón »

Catering disponible in situ.

Hast du Lust auf einen geselligen Abend in der Vorweihnachtszeit? Dann komm zu Lix’scénes « L’étrange Noël ».

Auf dem Programm stehen:

– PROKOP ( Folk – Rock / Straßburg) :

« Nach einem ersten Album im Jahr 2020 wagt sich Prokop nun an einen Blockbuster in Form eines Dreifachalbums. Und die Herausforderung ist groß, denn nachdem er seinen früheren Versuch der Coverversion traditioneller Lieder gewidmet hatte, verteidigt er auf diesem Album nicht weniger als achtundzwanzig Eigenkompositionen.

Der gebürtige Engländer beherrscht seine englischsprachige Wahl mit seiner betörenden Stimme perfekt und zelebriert mit ansteckender Freude einen Folk, der dem Blues und dem Country nahesteht, abwechselnd schlicht und nostalgisch oder nervös und beschwingt, wobei seine Gitarre und seine Mundharmonika schließlich von zarten und vielfältigen Orchestrierungen mit Perkussion, Harmonium, Klavier, Banjo und Akkordeon abgelöst werden »

Verpflegungsmöglichkeit vor Ort.

