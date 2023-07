Marché de Noël Place de l’Église Linxe, 16 décembre 2023, Linxe.

Linxe,Landes

De nombreuses animations pour fêter Noël ensemble !

Programme en cours d’élaboration..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Place de l’Église

Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Lots of activities to celebrate Christmas together!

Program under development.

Muchas actividades para celebrar juntos la Navidad

Programa en desarrollo.

Zahlreiche Animationen, um gemeinsam Weihnachten zu feiern!

Programm wird noch ausgearbeitet.

Mise à jour le 2023-06-28 par Côte Landes Nature Tourisme